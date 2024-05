José Castelo Branco é o nome que mais se ouve em Portugal. O socialite está a ser acusado de violência doméstica contra a esposa, Betty Grafstein, e a cada hora que passa surgem inúmeras notícias sobre a relação de mais de 30 anos deste casal que muitos agora acreditam ter sido uma 'fachada'.

Numa altura em que é quase impossível chegar à fala com José, o Fama ao Minuto conseguiu obter declarações exclusivas da agente do socialite, Luciana Lima, que aceitou esclarecer várias das informações veiculadas pela imprensa cor-de-rosa.

Contrariando os que dizem que José Castelo Branco está satisfeito com toda a atenção mediática que é fruto desta acusação, Luciana garantiu que o socialite está de rastos com toda a polémica. "Está abaladíssimo, fala com pouquíssimas pessoas ao telefone e só chora. Está sozinho em Portugal e por isso é que eu estou a tomar as rédeas. Até que se prove o contrário, ele é inocente", vincou a agente.

Luciana confidenciou ao Fama ao Minuto que convive regularmente com José e Betty na residência do casal nos Estados Unidos da América, onde chegou até a dormir em diversas ocasiões. "Nunca vi o José encostar um dedo na Betty. Pelo contrário, já o vi a bater em pessoas para defender a Betty. Ele é indomável, mas em relação a agredir a Betty é difícil de acreditar", sublinhou então.

Sobre o estado de saúde de Betty, Luciana confirmou que este é muito delicado. A designer de joias, de 95 anos, tem uma pneumonia e agora encontra-se privada de qualquer visita, dado que a situação se tornou um "caso de polícia". "Sei de fonte segura que ela está muito abalada. Não sei o que lhe foi contado, mas sei que está abalada. Preciso de estar com ela. Ninguém está autorizado a entrar no quarto. Eu tenho pessoas próximas no hospital, uma informante que, dentro do sigilo, me tem passado algumas informações", disse, explicando como José continua a ser atualizado do estado de saúde da companheira.

Questionada acerca das notícias que dão conta do facto de ter sido Betty a fazer queixa de José à equipa médica do Hospital CUF de Cascais, onde se encontra internada, Luciana Lima não tem dúvidas: "Não acredito e se foi, ela estava medicada. Ela está lúcida, está sã e consciente, jamais diria um absurdo desses".

Neste momento, e segundo a agente do casal, José encontra-se na casa de uma amiga. "Graças a Deus, ainda nem todos lhe largaram a mão. Ele não consegue ir para nenhum hotel, a situação tomou uma proporção tão grande que ninguém o irá aceitar. Ele corre até o risco de ser linchado", fez notar.

De seguida, Luciana também assumiu que a situação financeira de José é delicada: "Não está na falência como dizem, mas também não depende do dinheiro da Betty. Ele depende dos trabalhos que faz, das presenças nos Estados Unidos da América e dos trabalhos em Portugal, tal como dos diretos nas redes sociais. Neste momento, ele não tem fonte de rendimento. O dinheiro da Betty está com o filho".

Ainda sobre o filho de Betty, Roger Grafstein, Luciana assegura que as notícias que dão conta da vontade do mesmo de levar a mãe de volta para os EUA não são verdade: "Ele não vai buscar a mãe, até porque ele nunca quis saber da mãe. Se ele quisesse saber dela não a tinha deixado sequer ir para Portugal".

Luciana esclareceu também que José Castelo Branco ainda não foi ouvido pelas autoridades.

Por fim, Luciana Lima não deixou de responder às várias acusações feitas por Abel Dias, amigo de Betty Grafstein, que hoje, dia 6 de maio, esteve no programa de Manuel Luís Goucha.

"Ele é um inimigo do José de longa data. Ele tentou ir ao hospital ver a Betty durante uma ida do José ao Porto, em trabalho, e tentou fazer exatamente o que fez agora, só que não teve tempo, porque o José veio rápido para Lisboa. Quando ele soube que ela estava com uma pneumonia e que não seria fácil ela ausentar-se do hospital, ele voltou lá e conseguiu armar tudo o que queria, envolvendo os médicos e tudo", relatou a agente do socialite, que continuou: "Ele vai ter de provar tudo o que diz em tribunal, é lamentável tudo o que foi dito. É lamentável um senhor com tantos anos como jornalista só ter ficado famoso e aparecer com a derrota dos outros".

