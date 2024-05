Abel Dias tem sido uma das vozes mais ativas contra José Castelo Branco no caso de alegada violência doméstica do socialite contra a esposa, Betty Grafstein. O antigo jornalista é um amigo de longa data da designer de joias e tem vindo a público denunciar alguns comportamentos de Castelo Branco, o que voltou a fazer numa nova entrevista dada a Manuel Luís Goucha, na tarde desta segunda-feira, dia 6 de maio.

Foi precisamente o apresentador que começou por recordar que conheceu Betty quando esta tinha 60 anos. "Era muito independente, divertida e empoderada, muito senhora de si", fez notar Goucha, o que levou Abel a acrescentar: "A Betty gostava de estar acompanhada e isso foi o grande mal dela. Uma das coisas que a levou a conhecer o Castelo Branco foi o desejo de levar para a casa dela, em Sintra, alguém para lhe fazer companhia".

Indignado, o amigo de Betty deixou claro que não gosta de José Castelo Branco, alguém que diz ser um "aldrabão convicto". "É uma personagem, que se ama ou que se detesta, e a personagem engoliu-o", completou Goucha, que disse ainda que o socialite lhe é "indiferente".

De seguida, Abel explicou por que motivo nunca fez queixa de José Castelo Branco, embora já tivesse desconfiado das agressões contra Betty. "Se ele tivesse feito algum abuso, lhe tivesse dado um tabefe, eu não o teria denunciado, ter-lhe-ia dado porrada. Ele era malcriado com ela, pouco atencioso", disse ainda, deixando assim claro que nunca assistiu a nenhuma agressão física.

Abel explicou então que se encontrou com Betty quando a designer de joias regressou a Portugal, dias antes do batizado de Constança, a neta de Castelo Branco. Abel pediu para visitar a amiga no hospital e aproveitou a ida do socialite ao Porto, em trabalho, para se reencontrar com ela.

"Encontrei-a pior do que ela está agora. Falámos de como ela estava e qual era a vida dela. Até a mim ela não se abre", fez notar, explicando que Betty tinha "medo" de confessar as agressões.

No início da semana passada, Abel voltou a visitar Betty, desta vez no Hospital CUF de Cascais, e foi então que a convenceu a falar sobre as agressões aos médicos. "Disse-lhe 'não tenha medo'. (...). Ela estava com feridas em todo o lado e estava entubada. Estava muito débil. Disse-me 'salva-me' das duas vezes [em que a visitou]", vincou.

Abel Dias revelou que Betty Grafstein continua internada, agora com uma pneumonia, o que impede o filho, Roger, de a levar de volta para os Estados Unidos da América. "O filho está a par de tudo e está a tratar", garantiu ainda.

