Jojo Todynho tem vindo a destacar na sua página de Instagram as mudanças do seu corpo, estando com novas curvas depois de ter perdido cerca de 80 quilos.

Entre as recentes partilhas que fez na rede social, a cantora brasileira revelou que está a praticar pole dance.

"Dedique-se a si", escreveu junto de uma fotografia onde aparece a praticar o referido estilo de dança.

© Instagram_jojotodynho

Leia Também: Vizinha arrasa Jojo Todynho. "Se me cruzar com ela, finjo que é um poste"