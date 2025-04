Um vizinha famosa de Jojo Todynho resolveu falar publicamente sobre a relação com a cantora. Trata-se da influenciadora digital Amanda Fróes.

As duas vivem num condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, mas nem sequer se cumprimentam.

Amanda recusa qualquer relação com Jojo Todynho, uma vez que é uma mulher transexual e não concorda com a postura da cantora relativamente à comunidade LGBTQIAPN+.

"Ganhar dinheiro com uma classe, beneficiar-se daquilo durante anos, depois ficar rica, comprar uma casa a metros da minha e ainda tirar a música 'Que Tiro Foi Esse' das plataformas… Acham mesmo que eu quero um bom dia dessa senhora?", disse nas redes sociais.

"Não se trata de ser de direita ou de esquerda, não me envolvo com política. O assunto são pessoas, são vidas. Ela pisou em cima de causas sérias", continuou, referindo que mesmo que se cruze com Jojo prefere fingir que não a viu. "Com a Jojo, se me cruzar, faço de conta que é um poste sem iluminação", completou.

Neste mesmo condomínio vivem outros famosos, tais como Larissa Manoela, André e Bruna Karla.