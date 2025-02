Jojo Todynho decidiu assinalar na sua página de Instagram o 28.º aniversário com uma sessão fotográfica no ginásio.

A cantora, que segunda a revista Quem perdeu 80 quilos, mostrou-se muito feliz por iniciar as comemorações do aniversário no ginásio e partilhou esse momento com os seguidores.

Além de ter publicado um vídeo em que aparece a segurar em pesos com velas de aniversário, e que pode ver na publicação abaixo, também mostrou algumas fotografias. Veja na galeria.

