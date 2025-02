Jojo Todynho foi pedida em namoro na manhã desta terça-feira, dia 11 de fevereiro, logo no início dos festejos do seu 28.º aniversário.

De acordo com a revista Quem, a cantora brasileira está numa relação com o militar Thiago Gonçalves, e foi surpreendida, entre muitos 'miminhos', com um ramo de rosas e balões decorativos neste pedido de namoro.

"Já não tenho mais lágrimas, de tanto que choro. É homenagem, é surpresa… Agora, vou dar uma dica para a mulherada: arruma um polícia", disse, citada pela revista.

"Quase morri do coração… Ai, estou a namorar! Atura-me, Brasil! Linda, gostosa e a namorar com o 'polícia'! Adoro", acrescentou.

© Reprodução revista Quem / Instagram

Leia Também: Jojo Todynho mostra imagens na véspera dos 28 anos... com 80 kg a menos