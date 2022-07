Johnny Depp voltou a ficar no centro das atenções depois de ter sido visto várias vezes com uma 'mulher misteriosa' em Itália, no passado fim de semana.

Perante o sucedido, muitos fãs questionaram se o ator teria encontrado um novo amor, mas foi desde logo esclarecido que a relação é "estritamente profissional".

Foi revelado que a mulher de cabelos ruivos, Mathilde Beltran, é a professora de francês de Depp e que está a ajudá-lo a aperfeiçoar o idioma antes de interpretar o rei francês Louis XV naquele que será o seu próximo filme.

"Ela é a sua professora de francês e não há nenhuma relação romântica", disse uma fonte ao Daily Mail.

Mathilde Beltran

Como relata o Mirror, o ator, de 59 anos, está a trabalhar em novos projetos musicais e cinematográficos depois de ter vencido a batalha judicial contra a ex-mulher, Amber Heard.

