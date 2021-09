Johnny Depp tem-se mantido bastante discreto nos últimos tempos, sobretudo desde que surgiu a polémica com a sua ex-mulher, Amber Heard, devido a um processo pela mesma iniciado em tribunal onde esta acusou o ator de violência doméstica.

Este domingo, dia 5, contudo, Depp quis abrir uma exceção à 'regra' e marcar presença no Deauville Film Festival a propósito da exibição do seu filme 'City of Lies'.

Para a ocasião, a estrela de 'Piratas das Caraíbas' optou por um fato azul marinho, combinado com uma camisa branca, o seu tão característico chapéu e ainda uns óculos.

Esta aparição do artista acontece semanas depois de um juiz da Virgínia, Estados Unidos, ter decidido a seu favor, dando a possibilidade de Johnny prosseguir com as acusações de difamação contra Amber Heard no âmbito de um artigo que esta escreveu para o Washington Post, em 2018, onde alegava que tinha sido vítima de violência doméstica durante o casamento.

