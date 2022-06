Há boas notícias para os fãs de Johnny Depp no papel de Jack Sparrow. O ator, de 59 anos, poderá voltar a fazer parte da saga 'Piratas das Caraíbas'.

Depois de ter vencido em tribunal o processo por difamação contra a ex-mulher, Amber Heard, Johnny Depp terá voltado a negociar com a Disney, escreve o Daily Mail - citando o Poptopic.

Segundo a publicação, está em causa um acordo no qual a estrela irá receber 300 milhões de dólares (cerca de 283 milhões de euros).

"Eles entraram em contacto antes do julgamento com a Amber para perguntar se Depp estava interessado em voltar a um ou dois filmes de 'Piratas das Caraíbas", revelou uma fonte.

O famoso ator chegou a no passado brincar com o seu regresso à trama, dizendo que mesmo que lhe oferecessem 300 milhões de dólares não aceitaria voltar a dar vida a Jack Sparrow. Cinco anos depois do último 'Piratas das Caraíbas' em que participou, Johnny Depp mudou de ideias e a produtora parece ter levado a sua 'proposta' a sério.

Leia Também: "Mulher Maravilha". Advogada de Johnny Depp socorre homem durante voo