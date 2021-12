John Mulaney e Olivia Munn foram pais 'em segredo'. Segundo apurou o TMZ, o casal deu as boas-vindas a um menino.

O bebé nasceu há cerca de um mês, a 24 de novembro, um dia antes da celebração do Dia de Ação de Graças e é o primeiro filho do casal.

John Mulaney e Olivia Munn começaram a namorar no início do ano, depois do artista se divorciar Anna Marie Tendler.

O anúncio de que esperavam um bebé foi feito em setembro durante uma entrevista de John Mulaney ao 'Late Night With Seth Meyers'.

