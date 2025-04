Olivia Munn recordou o casamento com John Mulaney no episódio do 'The Kelly Clarkson Show' que foi para o ar no dia 16 de abril, tendo contado uma curiosidade sobre o vestido de noiva.

"Nunca fui a miúda que sonhava com o casamento", começou por partilhar. "Comprei o meu vestido de noiva na Anthropologie. Literalmente, comprei-o online", revelou.

A cerimónia, que decorreu em julho do ano passado, foi oficializada por Sam Waterston, o seu colega de elenco em 'The Newsroom'.

De recordar ainda que a atriz e o marido são pais de uma menina, Méi June, que nasceu no ano passado, e de um menino, o pequeno Malcolm.

Leia Também: Estrelas lá fora (e Daniela Melchior) criticam viagem da Blue Origin