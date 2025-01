Olivia Munn fez uma nova publicação no Instagram onde destaca novas imagens da filha mais nova, Méi, de quatro meses.

A atriz, de 44 anos, publicou nas stories da sua página de Instagram um vídeo da menina, que já não se encontra disponível na rede social, mas a People conseguiu guardar um 'print'.

"Ela é muito forte e feliz", escreveu Olivia Munn junto das imagens. "Com quatro meses já está a usar [roupa] dos 6 aos 9 meses", contou de seguida a mamã.

De recordar que a bebé é fruto da relação da atriz com John Mulaney, com quem deu o nó em julho do ano passado, em Nova Iorque. O casal tem ainda em comum o filho Malcolm, de três anos.

© Olivia Munn/Instagram

