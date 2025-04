A Blue Origin concretizou uma missão espacial apenas com um grupo de seis mulheres: a cantora Katy Perry, a produtora de cinema Kerianne Flynna, a apresentadora e jornalista Gayle King, Lauren Sanchez (noiva de Jeff Bezos), Aisha Bowe e Amanda Nguyen.

A iniciativa está a ser muito criticada por várias estrelas internacionais, entre elas celebridades como Olivia Wilde, Olivia Munn e Emily Ratajkowski.

"[...] Dizem que se importam com o Planeta Terra e vão numa nave espacial contruída e paga por uma empresa que está a destruir o planeta sozinha... Observem a situação do mundo e pensem em quantos recursos foram investidos para colocar estas mulheres no Espaço. Para quê?", comentou Emily Ratajkowski, acrescentando que se sente "enjoada" e que esta iniciativa "está para além da paródia".

Por sua vez, Olivia Wilde partilhou um meme que incluía uma fotografia de Katy Perry a sair da nave espacial após a viagem: "A desembarcar de um voo comercial em 2025."

"Parece que biliões de dólares serviram para fazer bons memes", acrescentou Olivia Wilde.

Publicação de Olivia Wilde© oliviawilde/Instagram

Também a portuguesa Daniela Melchior fez questão de se manifestar publicamente, referindo que considera que tal iniciativa é o "oposto de empoderamento feminino", e que é um "desperdício de dinheiro, recursos e poluição só para colocar um grupo de mulheres no Espaço e vendê-lo como o poder das mulheres".

A atriz afirmou ainda que o dinheiro investido nesta viagem ao Espaço deveria ter sido investido em "causas marginalizados ou grupos", como "mães solteiras, saúde mental, crianças em acolhimento, educação pública, saúde das mulheres..."

Publicação de Daniela Melchior© Instagram_danielamelchior

"Sei que provavelmente não é a melhor coisa a dizer, mas há tantas outras coisas tão importantes no mundo neste momento. O que é que vocês vão fazer ao Espaço? O que estão a fazer lá em cima?", reagiu Olivia Munn.

"Qual o sentido? É histórico fazerem um passeio? [...] A exploração espacial era para aprofundar o nosso conhecimento e ajudar a humanidade. O que é que eles estão a fazer lá cima que esteja a melhorar as coisas para nós aqui em baixo?", acrescentou.