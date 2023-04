João Manzarra foi o grande convidado do 'Alta Definição deste sábado, dia 22 de abril. O apresentador esteve pela terceira vez neste formato e as diferenças entre a pessoa que era e que passou a ser com o avançar do tempo foi o primeiro tema a ser abordado.

Ainda assim, a entrevista ficou marcada pela morte do pai de João, momento determinante para a vida da figura pública. O comunicador, de 37 anos, conta que encarou o facto de ter de cuidar do pai, que lutava contra um cancro, como uma "missão".

"Havia sempre alguma esperança mas os resultados nunca eram muito bons", explicou João, que acrescentou: "O meu pai preparou-me para a morte dele, de certa maneira".

Ainda assim, João tinha consciência de que a morte do pai acabaria por acontecer, embora destaque uma frase que era repetida pelo mesmo: "Ele dizia muitas vezes 'eu ainda estou vivo'".

O momento da morte do pai também foi recordado por Manzarra, que relatou: "Há uma imagem em que estava eu, o meu irmão e a minha madrasta e ele olhou para cada um de nós em jeito de despedida, e eu sabia que esse era o último olhar do meu pai".

António Miguel Manzarra, recorde-se, morreu em fevereiro de 2019.

