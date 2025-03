A propósito do Dia do Pai que hoje, dia 19 de março, se celebra, Andreia Rodrigues deu uma entrevista a Júlia Pinheiro na qual abriu o coração e falou pela primeira vez sobre a morte do pai, que aconteceu em junho do ano passado.

Recuando ao passado, a comunicadora relatou a sua adolescência, marcada pelo vício em cocaína e heroína do pai.

Entre idas e vindas, há dois anos, esta contou que o pai foi internado com um grave problema de saúde.

"Lembro-me que quando olhei para ele foi um choque. Lembro de dizer: 'já viste? A vida deu-te mais uma oportunidade, aproveita, não sejas parvo'. (…) Com todas as porcarias que já fizeste, a tua teimosia, a vida deu-te mais uma oportunidade", relatou, afirmando que ofereceu todas as ajudas ao pai, caso este quisesse ser tratado numa clínica.

Na altura, a apresentadora falou inclusive das filhas: "A Alice e a Inês estão aqui, quero tanto que elas desfrutem do avô".

Contudo, a conversa não surtiu o efeito desejado, uma vez que o pai acabou por sair do hospital sem a avisar.

A mais triste das notícias surgiu em junho de 2024, através de um telefonema do primo. Imediatamente, Andreia diz ter percebido que o pai morrera.

"É um misto de emoções, sabia que o meu pai não estava bem. Ele fez as suas escolhas, ou as escolhas que conseguiu fazer", reflete, confessando que "sentiu paz". "Tinha um pânico enorme que o meu pai morresse sozinho e sei que isso não aconteceu, ele não estava sozinho".

"Amo muito o meu pai, vou amá-lo sempre. As pessoas não são os seus erros. O meu pai é muito mais que isso e acho que nos inspirou a todos", completou.

Leia Também: Andreia Rodrigues fala sobre vício do pai em drogas: "Ficámos sem nada"