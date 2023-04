Jessica Athayde e João Manzarra fazem parte do programa 'Vale Tudo', da SIC, como concorrente e apresentador, respetivamente.

Amigos e ex-namorados, a relação que mantêm é boa e a 'prova' disso mesmo são, também, as partilhas que fazem um do outro. Ainda esta terça-feira, a atriz publicou nas stories da sua página de Instagram um vídeo de Manzarra nos bastidores do programa.

"É assim que ele vai trabalhar", escreveu Athayde ao mostrar o apresentador a dançar fora das câmaras. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que Jessica Athayde mantém uma relação com Diogo Amaral, com quem tem um filho em comum, o pequeno Oliver. Já Manzarra namora com Rémy Rebecca Verganista.

Leia Também: Look da Semana: Os visuais (sempre na moda) de Júlia Palha no 'Vale Tudo'