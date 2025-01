O apresentador João Manzarra acaba de lançar um canal de YouTube que irá reunir vários conteúdos. Um deles será uma série em formato videocast sobre as viagens que faz pelo mundo.

De acordo com a nota de imprensa, esta série, com episódios semanais, já está disponível e desvenda a viagem que Manzarra fez com o videógrafo Arlindo Camacho ao Nepal. "Passando pela selva, o campo base do Evereste, parando em Kathmandu, relatam as experiências únicas que viveram naquele país".

O formato do conteúdo é diferente do habitual, pode ler-se no comunicado.

"Quando faço este tipo de viagens, não me é natural parar para gravar o que estamos a ver enquanto estou a aproveitar a experiência. No entanto, queria muito documentá-las e, por isso, tivemos de encontrar outra forma de registar tudo. Ao longo do dia de viagem vamos tirando notas e gravando algumas imagens e depois, com calma, contamos a história”, explicou João Manzarra.

"Este canal vai ser muito diverso. O objetivo é ser uma plataforma onde posso expressar a minha criatividade de forma mais livre", rematou ainda.

Siga o link

Na sua página de Instagram, o apresentador também apresentou a novidade aos fãs.

"Acabei de fazer o upload do primeiro episódio da série Nepal. Durante o dia encontrámos em Katmandu uma cidade cheia de cor e toda vivaça, com ação, por vezes insana, a cada passo. À noite falámos sobre tudo o que vivemos: Gangues de macacos assassinos; O macabro assassinato de toda a família real; Desconfortável encontro com uma criança considerada deusa; Melhor chamuça do Nepal; Mantras e estupas; Um Senhor Sadhu intenso; Corpos humanos queimados; Conhecemos o herói do Nepal", escreveu na legenda.

Leia Também: "Fui expulso do lugar onde estava". João Manzarra deu "lambada" a ator