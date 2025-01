A SIC anunciou as mais recentes novidades no início do ano e, já a partir do próximo sábado, é possível assistir a um novo programa: o 'Estamos em casa'.

"Andreia Rodrigues é a apresentadora do novo programa que vai animar as suas tardes de sábado, com muitos convidados da família SIC, e não só. Este sábado, começamos em grande com muitas surpresas preparadas para o Ricardo Araújo Pereira", escreveu o canal de Paço de Arcos numa publicação no Instagram.

Andreia Rodrigues volta, desta forma, à apresentação e assume-se "feliz e entusiasmada" com o desafio.

