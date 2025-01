Andreia Rodrigues não conteve as lágrimas no programa 'Estamos em Casa' deste sábado, dia 25, num momento em que entrevistava duas convidadas que criaram um projeto em homenagens aos respetivos avós.

Falando do seu exemplo pessoal, a apresentadora realçou: "Eu gosto de acreditar que os meus avós - não tenho nenhum vivo - que eles estão [cá]. Eu sou um reflexo daquilo que eles me deram, dos sabores, das palavras, do colo, dos abraços, seremos sempre um reflexo deles também"

Poderá ver este momento de seguida:

Vale notar que o programa 'Estamos em Casa' estreou na passada semana.

