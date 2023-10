Hoje, João Baião é um dos comunicadores mais reconhecidos em Portugal, contudo, o início do seu percurso enquanto apresentador de televisão foi marcado por momentos em que diz ter sido alvo de preconceito pela forma como comunicava. O estigma, realçou numa entrevista a Júlia Pinheiro, foi sentido sobretudo na altura em que apresentava o 'Big Show SIC', formato que o lançou para as luzes da ribalta.

"Quando comecei a fazer televisão, uma coisa que me disseram é que a televisão tem de ser doseada de forma diferente, porque eu vinha do teatro", recorda, notando que nessa altura já trabalhava com Filipe La Féria em vários projetos.

"Fui alvo de preconceito na classe da música. Havia uma classe musical que não ia aqueles programas. E mesmo a classe de atores senti alguma distância", sublinha.

Veja aqui estas declarações de João Baião.

