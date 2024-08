João Baião abordou os mais diversos assuntos durante uma conversa com Inês Lopes Gonçalves para o podcast da radialista 'Não Mandas em Mim'. O apresentador, de 60 anos, falou sobre a energia 'inesgotável', uma vez que mantém uma agenda cheia - de segunda a sexta-feira no programa 'Casa Feliz', na SIC, e aos fins de semana com o teatro 'Feliz Aniversário'.

"Tenho um espaço privilegiado com os meus bichinhos todos", afirmou, notando que viveu muito bem o tempo de pandemia tendo em conta que conseguiu aproveitar a sua casa.

"És a Beatriz Costa deste tempo. Vou explicar, é que a Beatriz Costa vivia no Tivoli, no hotel e tu vives também num hotel. Gostas?", questionou Inês.

"Eu adoro hotéis. Durmo lá, mas sempre que posso vou a minha casa. Tenho é que andar para cá e para lá, mas não me importo porque gosto de conduzir, até me faz pensar e relaxar muito", sublinha.

"Vives um bocadinho em mochilas, não é?", acrescentou a comunicadora.

"Agora não é como antigamente, com DVD, agora é muito mais fácil", respondeu Baião, entre risos.

Leia Também: João Baião: "As pessoas têm fome de saber a vida sexual dos outros"