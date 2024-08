João Baião foi entrevistado por Inês Lopes Gonçalves no podcast 'Não Mandas em Mim', espaço no qual se mostrou indignado perante a curiosidade que as pessoas têm relativamente à vida pessoal dos outros.

"Esta fome que as pessoas têm de saber a vida sexual dos outros, este interesse voraz por saber com quem é que dorme aquele. Ninguém se interessa se és vegetariana ou se comes carne, o que interessa é com quem é que andas. Esta coisa que está na nossa mente em que temos a fome sobre a vida sexual dos outros...", reflete.

"Assumir o quê? Tenho de vir dizer para as revistas que adoro frango assado, ou que não como carne, por amor de Deus! As pessoas têm a liberdade de fazerem o que querem da vida", completa.

Veja o momento de seguida:

Siga o link

Leia Também: Depois de ver Mariah Carey, João Baião no concerto de Christina Aguilera