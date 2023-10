João Baião celebrou em grande o 60.º aniversário, onde juntou os amigos e várias figuras públicas para uma festa cheia de música e animação.

O apresentador completou mais um ano de vida este domingo, dia 8 de outubro, e contou com a presença de caras como Daniel Oliveira, Andreia Rodrigues, a cantora Micaela, Diana Chaves, Tânia Ribas de Oliveira, Noémia Costa entre muitos outros famosos.

Ao longo da celebração houve a atuação de Ana Moura e também do grupo Saint Dominic’s Gospel Choir, no The One Palácio da Anunciada, em Lisboa. Veja algumas imagens nas publicações abaixo:

