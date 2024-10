João Baião faz anos esta terça-feira, dia 8 de outubro. O apresentador celebra o seu 61.º aniversário e os amigos não deixaram passar a data.

Várias foram as celebridades que ao longo do dia parabenizaram João Baião com textos emotivos.

Tânia Ribas de Oliveira terá sido uma das primeiras. Essa é, aliás, uma das características que os amigos apontam ao apresentador.

"É ele quem envia das primeiras (se não a primeira) mensagem de parabéns. Sempre. É ele quem me recebe em televisão (ou onde quer que seja) com um absoluto sorriso nos lábios", escreveu Mónica Sintra na legenda de uma fotografia de ambos, publicada na sua conta de Instagram.

"Parabéns meu Amor", escreveu Bárbara Guimarães.

"Fico sempre com cara de mimo ao teu lado porque para mim és e serás sempre um mano mais velho, um lugar de segurança e de amor. Tenho tanta sorte. És o melhor", lê-se numa partilha de Rita Ferro Rodrigues.

Veja algumas das várias manifestações de amizade neste aniversário de João Baião.

Leia Também: "Que o mundo te celebre sempre". Tânia Ribas dá os parabéns a João Baião