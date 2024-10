João Baião está de parabéns esta terça-feira, dia 8 de outubro. O apresentador celebra 61 anos.

Tânia Ribas de Oliveira não deixou passar a data e publicou uma montagem com fotografias dos dois para celebrar o colega na sua conta de Instagram.

"João Baião. Todos o conhecem, poucos lhe conhecem a essência bonita de um homem sensível, culto, preocupado consigo e com os outros, um homem bom", começou por escrever a apresentadora na legenda da publicação.

"Que o mundo te celebre sempre, que o céu te festeje e que nós estejamos cá para te abraçar durante toda a tua longa vida", concluiu.

"Meu amor, muito obrigado! As palavras do teu coração nunca se gastam e fico sempre emocionado com a poesia que há em ti e na tua vida. Estamos 'condenados' a ficar ligados para sempre! Amo-te muito! (A raça da miúda escreve muito bem)", respondeu João Baião nos comentários.

