João Baião completa hoje, 8 de outubro, 60 anos de vida e as primeiras horas do dia ficaram logo marcadas por uma declaração feita por uma das pessoas mais especiais para o apresentador: Tânia Ribas de Oliveira.

A comunicadora da RTP partilhou nas redes sociais uma fotografia de ambos, tendo depois aproveitado a legenda para se declarar ao amigo.

"Já ouvi quem te chamasse 'o melhor de todos nós'. Sei o que digo quando concordo, porque não há absolutamente ninguém como tu. Eu podia falar sobre a tua alegria, a tua empatia, a tua inigualável capacidade de fazer com que os outros se sintam bem, a tua magia dentro e fora de um ecrã de televisão. Porque a televisão é isso mesmo: é aquilo que fazemos chegar aos outros, sempre mais importantes do que nós, através de um simples ecrã. Parece fácil! Parece ainda mais fácil para ti, que reages com a mesma naturalidade e espontaneidade quando estás a trabalhar ou quando estás em casa", começou por escrever a apresentadora.

"Estás feliz. Apesar de, no dia do teu aniversário, olhares ainda mais vezes para o céu do que nos outros dias, sabes que as tuas estrelas estão felizes com os filhos que deixaram a fazer bem ao mundo. Desejo-te um dia de luz, meu Amor. Não há sombra, quando tu estás. O dia é teu. Celebro-te cheia de amor, porque é amor eterno o que sinto por ti. Parabéns, meu João! Que sejas sempre amado! Que recebas em dobro o amor que espalhas, como magia, todos os dias da tua vida. Amo-te", concluiu.

Já João Baião respondeu da seguinte forma: "Minha Tânia, este dia é ainda mais especial desde que a porta da minha vida se abriu de par em par para entrares. Só para ler a eloquência das tuas palavras tão lindas e poéticas vale a pena assinalar esta data. Minha eterna princesa, minha Tânia Amo-te muito".

