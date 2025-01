João Baião recebeu e conversou com Noélia Pereira no 'Casa Feliz', da SIC. A ex-concorrente do 'Big Brother' levou algumas frutas da época ao programa.

Logo ao início, quando estava a receber Noélia, João Baião destacou-se ao recriar o momento inesquecível em que Cláudio Ramos gritou a chamar o nome da antiga concorrente do 'BB' numa das galas do reality show.

Para ver este momento em que João Baião imitou Cláudio Ramos, clique aqui.

