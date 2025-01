Depois de ter marcado presença enquanto convidada do programa 'Casa Feliz', da SIC, para mostrar os seus produtos, Noélia Pereira está de volta ao canal de Paço de Arcos.

Afastada da TVI, onde se tornou conhecida por ter participado no 'Big Brother 2020' e onde chegou a desempenhar o papel de comentadora, Noélia parece ter sido 'resgatada' pela SIC.

"Amanhã vou comentar numa tertúlia no 'Casa Feliz', quem quiser ver já sabe", anunciou no Instagram.

Tal como havia prometido no domingo, esta segunda-feira, 13 de janeiro, a empresária algarvia esteve no programa de Diana Chaves e João Baião no papel de comentadora. Noélia parece mesmo ser a nova aposta do canal para as suas tertúlias de comentários.



© Reprodução Instagram - Noélia Pereira

Leia Também: Noélia Pereira na concorrência? "Vou estar na SIC"