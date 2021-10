Esta sexta-feira, 8 de outubro, dia de aniversário de João Baião, foi repleta de emoções. Depois de ter apresentado o programa 'Casa Feliz', espaço onde foi rodeado do carinho dos amigos, eis que foi transmitida à tarde, no programa 'Júlia', uma conversa que o comunicador teve com os dois irmãos.

Este foi um momento onde os três acabaram por lembrar a memória dos pais, Rosário e José, que morreram no mesmo dia com nove anos de diferença.

Falando particularmente da mãe, que morreu depois do marido, o irmão de Baião notou: "Estive durante a tarde toda a cantar com ela, nunca abriu os olhos, mas estava a dar sinal de vida".

"Sempre que ias à visita acordava, e quando estávamos lá nós descansava. Tinhas sobre ela um poder. Como é que se explica isto?", questiona, considerando que a mãe se identificava mais com João Baião, apesar do amor por todos os filhos ser igual.

Entretanto, e de lágrimas nos olhos, o apresentador recordou as últimas palavras da mãe: "Houve uma coisa que me marcou um bocadinho... já num estado em que a mãe estava muito débil e estava no hospital, eu dizia sempre: 'mãezinha, tenho muito orgulho em si, amo-a muito'. E ela virou a carinha e disse: 'só agora é que dizes isso?'".

Veja aqui o momento.

