João Baião está esta sexta-feira de parabéns pelas 58 primaveras. Data que assinalou nas suas redes sociais com uma mensagem de carinho à sua irmã gémea, Maria do Rosário.

"A minha mana gémea, a minha outra metade. Meu grande amor. A minha Maria do Rosário também está de parabéns e hoje cantamos os parabéns também com duas estrelinhas que iluminam sempre os nossos corações", escreveu.

As palavras do apresentador da SIC aparecem na legenda de uma foto em que os dois aparecem junto do bolo de aniversário.

Leia Também: Parabéns, João Baião! Amigos inundam apresentador com mensagens de amor