João Baião fez questão de agradecer todas as felicitações no dia do aniversário, na terça-feira, dia 8 de outubro.

Logo pela manhã desta quarta-feira, o apresentador da SIC posou com a suricata Suzete e disse: "Bom dia. Hoje trouxe a Suzete para agradecer comigo as mensagens tão carinhosas que recebi ontem na comemoração do meu aniversário. Muito obrigado! Muito obrigado".

De recordar que entre a onda de carinho que recebeu destacaram-se várias mensagens de famosos, entre eles Tânia Ribas de Oliveira ou Rita Ferro Rodrigues.

Leia Também: "Rei disto tudo". Famosos dão os parabéns a João Baião nas redes sociais

Leia Também: João Baião mostra primeiras imagens (e beijinhos) do dia de aniversário