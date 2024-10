João Baião completou 61 anos na terça-feira, dia 8 de outubro, e celebrou a data junto dos amigos.

Diogo Infante esteve presente na comemoração do aniversário do apresentador da SIC e mostrou uma fotografia desse momento no Instagram.

"Por ocasião do aniversário do maravilhoso João Baião estivemos todos juntos a celebrar a vida e a amizade. Há mais de trinta anos que nos conhecemos e seguimos de perto o caminho de cada um, sempre com muito carinho e orgulho uns nos outros. Amizade é isto", disse o ator junto da imagem onde podemos ver ainda Maria Rueff, Joaquim Monchique e Sílvia Rizzo.

