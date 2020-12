Depois de Rui Pedro ter recorrido às redes sociais para negar as alegações feitas contra si, de que terá ameaçado Joana antes da gala do 'Big Brother', no último domingo, desta vez foi a alegada vítima a quebrar o silêncio.

"Boa tarde, todos os acontecimentos relatados sobre a noite de ontem correspondem à verdade, várias pessoas viram e a GNR foi chamada ao local", garantiou no Twitter.

Já no Instagram, a ex-concorrente do programa da TVI acrescentou: "[...] Em relação a ontem, estou bem, as ameaças foram proferidas de boca cheia pela pessoa em questão, porém (ainda) não aconteceu nada que me colocasse em perigo nem a nenhum elemento da minha família, espero que isto nunca venha a acontecer porque revela completa má índole e para além disso É CRIME".

Antes de terminar, agradeceu todas as mensagens recebidas e prometeu responder às mesmas.

