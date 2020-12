A gala do 'Big Brother', da TVI, deste domingo, 13 de dezembro, deu muito que falar, até antes do início do programa. Isto porque, segundo avança a imprensa cor-de-rosa, nos bastidores, Rui Pedro terá ameaçado a também ex-concorrente Joana, levando a que a GNR fosse chamada aos estúdios da Venda do Pinheiro.

Perante tal polémica, no final da gala, Rui Pedro recorreu às stories da sua página de Instagram para reagir às notícias.

"Saí agora da gala e estou totalmente incrédulo com a mentira compulsiva da colega Joana. Realmente para pessoas sem escrúpulos vale tudo para ganharem protagonismo barato. PS: Ameaçar alguém é crime público e se alguma vez tivesse essa atitude, que veemente condeno, teria de ser imediatamente detido. Por favor, não acreditem em notícias deploráveis e sem fundamento. Cumprimentos, Rui Pedro", escreveu.

Por sua vez, Joana apenas deu conta da ausência da gala. "Não vou poder comparecer na gala de hoje, muito obrigada a todos que estavam à minha espera, não vai ser possível", disse.

No Twitter, alguns ex-concorrentes do 'Big Brother' também se manifestaram. "Todos dizem que são contra determinadas pessoas violentas. Todos jantam e partilham stories com essas mesmas pessoas violentas. Não me entra na cabeça, desculpem", escreveu Diana de Carvalho.

"Posso não ter tido tempo no programa, mas à minha frente ninguém grita ou minimiza uma mulher #BBTVI", disse Ruben Alves.

