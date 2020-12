Joana, a última concorrente a ser expulsa do 'Big Brother', da TVI, iria estar presente na gala deste domingo, 13 de dezembro, mas acabou por falhar. Isto porque, adianta a imprensa cor-de-rosa, esta terá sofrido ameaças por parte do também ex-concorrente Rui Pedro, nos bastidores, levando a que a GNR fosse chamada aos estúdios da Venda do Pinheiro.

No Twitter, Joana apenas deu conta da ausência da gala. "Não vou poder comparecer na gala de hoje, muito obrigada a todos que estavam à minha espera, não vai ser possível", escreveu.

Carina, ex-concorrente que desistiu do programa na sexta-feira passada esteve esta segunda-feira à conversa com os jornalistas e foi questionada sobre a situação, isto porque terá sido dada como testemunha.

A jovem do Norte confirmou que se identificou às autoridades, mas garante que não assistiu ao alegado episódio de tensão entre os amigos. "Eu não estava lá, não posso comentar. Estava a fumar o meu cigarro", começou por dizer Carina.

Sobre ter sido dada como testemunha, acrescentou: "Pois, eu não percebi. Eu realmente fui identificada como testemunha, não entendi o porquê - ainda falei com a GNR a perguntar o porquê e eles disseram que tinha sido indicada, e disseram que se isto fosse para a frente, quando fosse chamada falava. Quando a GNR nos pede para nos identificarmos nós somos obrigados, portanto, fui identificar-me sim, mas não posso falar do que não vi".

"Por isso é que ainda não me pronunciei nas redes sociais. Primeiro porque são ambos meus amigos, não sei o que se passou e ainda estou a tentar falar com um e com o outro para perceber", realçou.

