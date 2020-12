A mais recente gala do 'Big Brother', que decorreu este domingo, 13 de dezembro, deu muito que falar nas redes sociais, especialmente porque a produção do programa decidiu que não iria ser expulso nenhum dos concorrentes nomeados. Informação que chegou depois de Carina ter desistido do jogo, após ter sido a escolhida para voltar a entrar na casa mais vigiada do país. Desta segunda vez, a concorrente esteve menos de duas semanas dentro da mansão da Ericeira.

Carina esteve presente na gala onde explicou as razões que a levaram a desistir do formado, afirmando que "estava cansado do jogo" e que "não estava preparada para voltar a entrar" na casa mais vigiada do país. "Estou cansada, quero descansar, quero ver a minha filha, não tenho tempo para nada e a minha filha só tem um ano", salientou, referindo que já fez o sacrifício de não ter passado o primeiro aniversário da filha com ela, uma vez que estava dentro da casa, e que não iria conseguir fazer mais um sacrifício e não passar o Natal com a menina.

Além disso, esteve ainda a trocar alguns comentários com a mãe de Jéssica Fernandes, Sandra, também ex-concorrente do programa. Entre a troca de palavras, Carina acusou Sandra de ter feito "uma petição para enviar um avião". Em resposta, Sandra disse: "Nunca iria gastar um tostão contigo, tu própria te enterraste, não precisava de te enterrar".

Mas não ficou por aqui, e Carina esclareceu ainda os rumores de que estaria interessada no ex-concorrente Carlos. "[...] O sonho foi uma invenção minha para ver o que é que eles [os concorrentes] diziam. Até pensava que não ia sair dali o nome do Carlos, mas sim do Michel. Quanto ao resto não tenho nada a comentar. Somos ambos comprometidos e eu não vou [falar]. Temos que respeitar as nossas famílias, não aconteceu nada cá fora, é só isso", começou por dizer, afirmando que dentro da casa não falou apenas em Carlos, mas também em outros ex-concorrentes. "Mandei imensos beijos para o Rui, então por aí também ando metida com o Rui cá fora", acrescentou.

Por sua vez, Carlos falou sobre o facto de ter ido junto da casa gritar para que Carina deixasse de falar no seu nome no programa. "Estava preocupado porque tal como ela tem a família, eu também tenho a minha família e esse tipo de notícias só ia gerar mais polémicas, e eu também preferi não me pronunciar nas redes sociais. Não me vou pronunciar, acho que quanto mais estamos a falar nisso mais notícias surgem. Não vou dar importância a isso. Ela tem a vida dela e eu tenho a minha, somos amigos".

De seguida, acrescentou que como tem namorada e Carina tem marido, quando entrou dentro da casa a colega foi a "pessoa com quem se sentia mais à vontade". "Porque tinha medo, como as outras raparigas eram solteiras, podiam surgir este tipo de coisas como as que estão a surgir agora", explicou ainda.

Leia Também: Carina desistiu do 'BB'? "Oxalá nunca consiga ter uma rulote em Cascais"