André, Zena e Jéssica estavam em risco de sair da casa mais vigiada do país, mas acabaram por manter-se no jogo. Decorreu mais uma gala do 'Big Brother', da TVI, este domingo, mas com a saída de Carina durante a semana passada, a equipa do programa decidiu que nenhum dos concorrentes iria ser expulso.

Mas não ficaram por aqui. Zena foi salva com 37% dos votos, estando agora em risco de sair no próximo domingo os concorrentes André Abrantes e Jéssica Fernandes.

"André ou Jéssica? Continue a votar no seu favorito. Atenção: Os votos já efetuados até agora serão acumulados aos votos que serão feitos até ao próximo domingo", lê-se numa das publicações que foram feitas na conta oficial do Instagram.

Perante a reviravolta, foram muitos os internautas que criticaram a decisão da produção: "Que palhaçada autêntica"; "Espero que tenham noção que esta foi a pior gala de sempre"; "Eu é que faço bem não gasto um cêntimo em votos, palhaçada"; "E continuam vocês a copiar a concorrência. A SIC passou circo ontem e vocês quiseram copiar hoje"; "Uma gala a encher chouriços".

Veja todas as reações na publicação abaixo:

De referir ainda que Pedro "é o último líder" desta edição do 'Big Brother'.

