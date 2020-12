Joana, antiga concorrente do programa 'Big Brother - A Revolução', esteve esta sexta-feira no programa 'A Tarde é Sua' para em conversa com Fátima Lopes recordar o seu percurso no reality show da TVI.

A designer de moda afirma que o programa lhe trouxe "excelente perspetivas de futuro", mas lamenta os momentos delicados que viveu na casa devido à "pressão" causada pelo concorrente Rui Pedro.

"Sempre que eu tinha de ir para uma divisão onde ele estava, tinha medo de ser agredida verbalmente... como aconteceu muitas vezes", afirma, recordando o momento em que pensou desistir por não estar a aguentar a forma como Rui Pedro a abordava.

"Não estava para estar dentro do programa com medo de uma pessoa, com medo de acordar, com medo de me cruzar com ele", diz.

Questionada por Fátima Lopes se terá tido medo de ser agredida fisicamente, Joana atira: "Sim, tive medo que ele me agredisse".

"Tinha receio da presença do Rui Pedro dentro da casa", termina.

Reveja aqui as declarações de Joana.