Uma das histórias que marcaram a semana, no que à imprensa cor de rosa diz respeito, teve como protagonistas Joana Marques e Ruben Rua. A polémica entre ambos aconteceu por causa de uma rubrica que a radialista da Renascença fez sobre o apresentador, num claro tom de brincadeira. No entanto, quem não achou nenhuma graça foi o antigo modelo e apresentador, o qual mostrou o seu desagrado para com as piadas feitas.

Recordando precisamente a polémica na rubrica 'Extremamente Desagradável' desta sexta-feira, 15 de outubro, Joana afirmou: "Foi uma semana muito intensa aqui no 'Extremamente Desagradável', não sei se sentiram isso também"

"Acho manifestamente injusto dizerem que eu arrasei seja quem for, olhem para mim, por favor, acham que eu tenho arcaboiço para arrasar? Acho que andamos a usar o verbo arrasar em vão, com demasiada leviandade", acrescentou, referindo-se aos títulos de notícias que saíram em revistas sobre o caso.

Leia Também: Ruben Rua reage após ser alvo das piadas de Joana Marques. "É triste"

Leia Também: 'O Arrumadinho' sobre Joana Marques: "Defendo a liberdade do humor"