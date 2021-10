Depois de Ruben Rua, também Ricardo Martins Pereira se viu protagonista do podcast 'Extremamente Desagradável', da Renascença, tendo sido alvo do humor de Joana Marques no episódio desta quarta-feira.

A locutora inspirou-se em partes da entrevista que 'O Arrumadinho', como é conhecido na esfera digital, deu a Júlia Pinheiro e no qual fala do divórcio com Ana Garcia Martins ('A Pipoca Mais Doce').

Neste sentido, o jornalista e digital influencer fez uso das redes sociais para reagir e, ao contrário do modelo portuense, mostrou-se descontraído com a situação.

"Recebi dezenas de mensagens a dizerem-me para ouvir o podcast da Joana Marques que me foi dedicado. E ouvi. Sempre defendi, em todos os momentos, a liberdade do humor. E continuarei a defender, mesmo quando o visado sou eu. O único limite que o humor deve ter é apenas o de ter ou não ter graça", afirmou.

Vale referir que o episódio de 'Extremamente Desagradável' de amanhã, dia 14, será igual dedicado a Ricardo Martins Pereira, explicou Joana Marques durante a emissão de hoje.

