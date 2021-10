Ricardo Martins Pereira deu uma entrevista a Júlia Pinheiro onde falou abertamente da sua separação de Ana Garcia Martins, com quem esteve casado durante 12 anos, tendo dois filhos em comum.

Um amor que começou nos Santos Populares

Regressando ao início de tudo, Ricardo diz que conheceu Ana em 2008, na noite dos Santos Populares e que depois, devido a questões profissionais, acabaram por se aproximar.

"Estava apaixonado. É uma pessoa fascinante, interessante, muito divertida, com um sentido de humor e sarcasmo únicos, é fácil uma pessoa apaixonar-se por ela", notou.

"Fomos felizes. Tínhamos feitios que de alguma forma proporcionavam isso, não necessariamente a meu favor. Características pessoais que temos: a Ana é uma pessoa muito egoísta e eu sou muito altruísta. Era ótimo ter uma pessoa como eu na relação. Como eu prefiro assumir as coisas para não gerar conflitos, habituei-me a viver assim, nesse registo. Gostava que ela estivesse numa relação feliz, que lhe desse algum conforto, mas muitas vezes sacrificando-me a mim próprio. Mas não me amargurava com isso, não ficava triste e ressentido. Ao fim de muitos anos obviamente que isso acaba por marcar", confessa.

Ricardo garante que sempre procurou manter a máxima discrição a este assunto, até porque para ele há um limite que deve ser respeitado, ainda mais quando se é figura pública.

"As pessoas nunca souberam de discussões ou problemas efetivos que tive no meu casamento. Para mim aquilo que é íntimo nunca foi exposto e acho que a Ana também durante um tempo cumpriu com isso", sublinha.

Os motivos do divórcio

Posteriormente, Ricardo - também conhecido como 'O Arrumadinho' - apontou os motivos que levaram ao divórcio: "Acho que há um desgaste natural da relação em si que se junta com uma falsa compatibilidade de feitios que era muito prejudicial para mim e que me levava a anular-me muito".

O entrevistado garante igualmente que sempre apoiou Ana em todos os momentos da sua carreira, incentivando-a para fazer mais e melhor, no entanto, lamenta que não tenha sentido o mesmo da parte da ex-companheira.

Outro dos pontos negativos que destacou foi o facto de 'Pipoca' não ter procurado construir uma relação com o seu filho mais velho, fruto de um relacionamento anterior. "Acho que desperdiçou a oportunidade de criar uma relação com o meu filho mais velho. Fugia da presença dele. Se eu estava com ele, ela não estava comigo. Ela tem uma relação com uma outra pessoa agora, se ela [essa pessoa] tivesse uma relação com os filhos dela como ela tinha com o meu, tenho a certeza absoluta que não aceitaria isso e iria sofrer bastante", nota.

Os escrutínio público

Sendo Ana uma das influencers mais seguidas em Portugal, Ricardo relembra que em diversas ocasiões esteve sujeito às críticas da comunidade da ex-companheira. O mesmo refere que só num fim de semana chegou a bloquear cerca de 3 mil pessoas.

"Estou calado e sei que me prejudica imenso. A própria Ana muitas vezes me diz isso, que eu pago uma fatura muito elevada com o que as pessoas vão pensar (...) Fui sempre visto por uma comunidade que a adora como o mau da fita", diz, por fim.

