Há oito anos que Joana Latino ocupa um dos lugares do 'Passadeira Vermelha' enquanto comentadora. Muitas vezes controversa, a jornalista garantiu que não se preocupa muito com a opinião das pessoas sobre os comentários que faz, uma vez que esse foi o desafio que lhe foi proposto.

"No papel de comentadora do 'Passadeira Vermelha' o que eu tenho de fazer é mesmo isso: dizer as coisas no primeiro instinto e não ficar a pensar em quem é que vou magoar, melindrar, e depois se um dia me cruzo com esta pessoa, blá, blá blá...", disse em conversa com Júlia Pinheiro esta terça-feira, 12 de setembro.

Latino garante que não usa "paninhos quentes" ou "preocupa-se com o politicamente correto" nos programas, sendo ela própria.

"O meu papel é largar ali a granada e ir-me embora", completa, não contendo o riso.

