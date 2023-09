Carolina Deslandes passou os últimos meses em digressão tendo vivido durante este período momentos verdadeiramente inesquecíveis. Um deles foi destacado pela própria cantora esta terça-feira, 12 de setembro, na sua página de Instagram.

"Juro que estes três dias de estrada foram absolutamente fora deste mundo. Mas esta história é surreal", começa por revelar.

"Vi este cartaz na Feira de São Mateus, desci sem fazer a mínima ideia do que escrever. A Marta disse 'escreve uma letra de uma canção tua' e eu escrevi o meu verso preferido do disco - 'Sim eu tenho ansiedade, e às vezes acho que é ela que me tem'. Nem acredito que está tatuado. Com a minha letra torta e nervosa. Que honra que é ter esta profissão", completa.

Veja o resultado final:

