Carolina Deslandes sempre demonstrou o seu lado ativista em defesa dos direitos humanos e, sobretudo, das mulheres. É, inclusivamente, uma voz ativa contra a violência doméstica e recorre, com frequência, às suas redes sociais para sensibilizar os seguidores sobre este tema.

No passado domingo, 10 de novembro, voltou a abordar o assunto, mas de uma forma diferente. A cantora publicou um vídeo no qual exibiu várias mensagens ameaçadoras que terá recebido.

Entre as mensagens, destacam-se frases como: "Atende ou juro que parto a porta da tua casa"; "Carolina, estou a avisar-te… É melhor falares comigo, senão a conversa é outra" ou "Estou cá fora e não saio daqui até abrires a porta".

As mensagens foram expostas ao longo do pequeno vídeo, e em formato de screenshoot, enquanto Deslandes aparece sentada no chão da sala e canta o single 'Eu Deixei'.

Na legenda escreveu: "Como é que eu deixei? Porque as palavras também são violentas e traumatizam".

