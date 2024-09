Carolina Deslandes e Diogo Clemente vão dar dois concertos em conjunto, em Lisboa e no Porto.

A notícia foi dada por ambos, através de um vídeo publicado no Instagram.

Sentados na bancada de uma cozinha, Carolina diz: "Sabes que a guitarra não é nada disso". Após alguma discussão e risos, o ex-casal toca 'Aleluia', tema gravado pela cantora em 2018.

Na legenda da publicação, surge então o convite para os concertos que acontecem dia 24 de Janeiro, no Coliseu de Lisboa, e 7 de Fevereiro, no Coliseu do Porto.

"Isto é um convite", começa a legenda. "Gravámos alguns vídeos a cantar as nossas canções preferidas feitas em conjunto, e contámos a história de cada uma delas. Não somos pais harmoniosos e um ex casal evoluído e moderno, às vezes temos vontade de nos esganar e discutimos como só se discute com a família. Mas porra, somos mesmo amigos e felizes a fazer canções. Orgulhosa disto", escreve a cantora.

