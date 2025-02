Carolina Deslandes recorreu à sua conta de Instagram para agradecer aos fãs que estiveram presentes no Coliseu do Porto na noite de sexta-feira, 7 de fevereiro.

A cantora e o ex-companheiro, Diogo Clemente, levaram o seu concerto 'Eu e Ele' à cidade Invicta naquela que, segundo a artista, foi uma das melhores noites da sua carreira.

"Ontem foi das noites mais bonitas da minha carreira. Queria só passara aqui a agradecer", ouve-se Carolina Deslandes dizer numa story publicada na sua conta de Instagram no dia seguinte.

Já nas publicações, deixou uma sentida mensagem de agradecimento.

"Eu não sabia. Eu não sabia que ia ser mãe aos 24 e escrever a maior canção da minha carreira. Não sabia que ia ter 3 filhos aos 28. Não sabia que me ia divorciar aos 29. Não sabia que iam associar o meu divórcio ao meu corpo. Não sabia que ia ter de viver o maior desgosto da minha vida sendo figura pública e sem noção de nada. Mas também não sabia que da cinza crescem flores. Não sabia que depois do tempo e da distância, o lugar onde se enterraram coisas, vira um lugar de semente e crescimento. Não sabia que íamos lançar um álbum que as pessoas iam cantar de uma ponta à outra. Eu não sabia. Não sabia que ia chegar o dia em que os coliseus que fizemos enchem duas mãos.

Há muita coisa que ainda não sei. Mas ontem tive a certeza que somos muito amados na cidade do Porto. Tive a certeza que o povo português não se conforma e cerra o punho. Tive a certeza que cantar para vocês nunca é igual e nunca se toma por garantido. Obrigada", lê-se.