Carolina Deslandes e Bruno Fernandes são grandes amigos, tal como os dois já deram a conhecer aos fãs.

Por esse motivo, a cantora não deixou de se sentir orgulhosa do gesto do jogador do Manchester United.

Bruno Fernandes encontrou um pequeno fã, Xavier, e esse momento foi partilhado nas redes sociais.

Carolina fez questão de partilhar o vídeo e escreveu a seguinte mensagem sobre o amigo: "Está longe, mas esta família está sempre perto do coração. É raro e bonito ver pessoas com carreiras grandes e corações gigantes", referiu.



