Opinião partilhada na sua página de Instagram.

Carolina Deslandes não ficou indiferente à atitude do amigo, o jogador Bruno Fernandes. O internacional português conheceu Bobby, um menino de sete anos que vê nele um verdadeiro ídolo. A criança, que sofre de atrofia muscular espinal e usa cadeira de rodas, escreveu uma carta ao Manchester United e teve a oportunidade de ir ao centro de treinos conhecer a equipa.

A cantora não deixou passar em branco este momento e partilhou uma foto dos dois com um texto a acompanhar.

"Não percebo nada de futebol, mas gosto de acreditar que percebo de pessoas. Conheci o Bruno, a Ana e a Matilde quando nos mudámos para a Margem Sul e foi amizade e amor à primeira vista. Tornamo-nos família, passávamos a vida juntos, os nossos filhos também.

[...] Este menino escreveu uma carta ao seu ídolo e descobriu que é possível ser um dos melhores jogadores do mundo e ter um dos maiores corações que eu conheço. Que é possível ser aclamado e aplaudido e continuar a ser a mesma pessoa, com a mesma bondade, com os mesmos valores.

Eu não percebo nada de futebol mas emociono-me a ver que o meu amigo continua a ser mais de amor do que qualquer coisa. Tenho saudades de ter os meus amigos aqui ao virar da esquina. Mas prefiro pensar na sorte de nos termos cruzado", concluiu Carolina Deslandes.