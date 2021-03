Decorreu na noite de sábado, 27 de março, a última gala do 'Big Brother - Duplo Impacto' e ficamos a conhecer o vencedor desta edição.

Depois de terem sido os grandes protagonistas do programa com a relação amorosa que começou e acabou dentro da casa mais vigiada do país, Joana Albuquerque e Bruno Savate disputaram o prémio final.

No entanto, no fim, quem ficou em primeiro lugar foi a concorrente de Cascais, com 62% da votação, e levou para casa 20 mil euros. Por sua vez, o concorrente do norte, com 38% dos votos, ocupou o segundo lugar e ganhou 7500 euros.

E foi em "choque" que Joana recebeu tal notícia, tendo gritado de surpresa durante alguns segundos após ter sido anunciado que era a grande vencedora.

"Não sei o que fazer a 20 mil euros, nunca tive esse dinheiro. Estou chocada. Vou fazer roupa, [mas] não vou gastar todo", dizia aos apresentadores Cláudio Ramos e Teresa Guilherme enquanto recebia também os festejos do pai, que pela primeira vez esteve em direto na TVI.

Já Noélia ficou em terceiro lugar, com 24% dos votos, e ganhou cinco mil euros. Sofia Sousa ocupou o quarto lugar, tendo somado apenas 9% da votação. Uma das surpresas da noite foi a decisão de que o quarto lugar não iria de mãos a abanar para casa, por isso, Sofia conseguiu somar 2500 euros.

O regresso de 'A Pipoca Mais Doce'

A gala ficou ainda marcada com o regresso da comentadora 'A Pipoca Mais Doce', que no domingo anterior tinha estado ausente depois de ter decidido afastar-se por alguns dias do pequeno ecrã.

"Gosto muito deste meu papel, por isso é que aceitei mais uma vez. Diverte-me muito. Obrigada por me terem recebido tão bem aqui no vosso espaço. Foi muito bom. Como sempre, há quem goste mais do meu tom enquanto comentadora, e quem goste menos. Tentei manter-me fiel ao que sou, tentei dizer sempre aquilo que penso - não omitindo as minhas preferências - tentando ser justa. Houve momentos de tensão também... Acho que tivemos tudo ao longo desta edição. Gostei muito de estar com vocês e agradeço muito por esta oportunidade", disse.

Cláudio Ramos e Teresa Guilherme ficaram com as emoções à flor da pele

Uma noite de fortes emoções com os apresentadores Cláudio Ramos e Teresa Guilherme a ficarem muito emocionados na despedida. A dada altura, ambos receberam um vídeo que reuniu alguns dos melhores momentos vividos durante as galas, imagens que se juntaram a carinhosas mensagens de concorrentes desta edição.

A dada altura, Cláudio Ramos dirigiu-se a Teresa para lhe deixar algumas carinhosas palavras, agradecendo-lhe e mostrando-se feliz por esta ter feito parte desta fase da sua vida profissional.

Recorde-se que foi a primeira vez que os apresentadores estiveram juntos a apresentar o programa.

Leia Também: Mafalda de Castro lavada em lágrimas no último 'Diário do Big Brother'

Leia Também: Depois da gala final, haverá uma emissão especial do 'Big Brother'