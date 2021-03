Será emitida no domingo, depois do 'All Together Now'.

É já amanhã que as portas da casa da Ericeira se fecham pela última vez. A gala final do 'Big Brother - Duplo Impacto' vai para o ar a seguir ao 'Jornal das 8' e apurará qual dos quatro finalistas - Noélia, Joana, Sofia e Bruno Savate - vai levar o prémio de 20 mil euros. Mas este não vai ser o adeus ao reality show... No domingo, depois do 'All Together Now', vai ser emitida uma emissão especial, conduzida por Mafalda de Castro e Alice Alves. "Vamos receber os 4 finalistas que chegam à TVI de limousine e contar também com vários comentadores e ex-concorrentes neste Extra", diz uma nota enviada às redações, esta sexta-feira, pela TVI. Leia Também: Inédito! 'Big Brother' revela a sua identidade aos quatro finalistas